I cittadini di Barletta possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo anni di attese e dichiarazioni, il passaggio pedonale di Via Vittorio Veneto verso il centro città è stato finalmente riaperto. L’opera, realizzata da Ferrotramviaria con encomiabile impegno e rapidità, segna un importante traguardo per la comunità.

Il Comitato di Zona 167 esprime il suo più profondo ringraziamento a Ferrotramviaria S.p.A. per aver dimostrato che, con competenza e dedizione, è possibile portare a termine progetti di pubblica utilità senza dilazioni infinite. Ringraziamento che va esteso anche per la bellissima piantumazione degli alberi in Via Leonardo Da Vinci angolo Via Paolo Ricci e per la piantumazione dello spartitraffico che porta al sottovia di Via Alvisi, come compensazione prevista, ma che, come sarà ben visibile a tutti i cittadini, sono già in fase di rapido rinsecchimento non essendoci l’adeguata manutenzione a cui l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere.

Dopo questa grande vittoria, ci permettiamo di sperare in un’altra impresa titanica: il completamento dell’ormai mitologico parcheggio interrato. Sì, proprio quel parcheggio di cui si parla da così tanto tempo che cominciamo a sospettare che esista solo nelle fiabe. Auspichiamo che l’Amministrazione Comunale dimostri lo stesso solerte impegno che ha messo nel rivendicare meriti spesso non propri e che, questa volta, si decida finalmente a passare dalle parole ai fatti.

Sarebbe davvero straordinario se, dopo l’ennesimo annuncio, riuscissimo a vedere non solo l’inizio, formalmente avvenuto il 4 settembre 2023, ma anche la fine dei lavori di questo tanto evocato parcheggio. I cittadini, ormai esperti di archeologia urbana, potrebbero finalmente godere di una struttura che completerebbe in maniera determinante tutta l’area, migliorando la qualità della vita e la viabilità della città.

Invitiamo quindi l’Amministrazione a riflettere sul significato del servizio pubblico e a prendere esempio da chi ha dimostrato che le cose si possono fare davvero, e in tempi ragionevoli. Nel frattempo, ci prepariamo all’ennesima cerimonia di posa della prima pietra, confidando che, un giorno, quella pietra possa essere seguita da molte altre fino al completamento del parcheggio interrato.

Grazie ancora a Ferrotramviaria per averci dimostrato che la professionalità e l’efficienza esistono, anche se non sempre risiedono dove dovrebbero.

Giuseppe Di Bari

Presidente Comitato di Zona 167 Barletta