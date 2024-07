La Palazzina Reichlin, ristrutturata dopo gli interventi di manutenzione straordinaria volute dall’Amministrazione comunale, ospiterà il patrimonio librario, monumentale e mobiliare dell’ex Cantina Sperimentale, chiusa dal 2016 e adiacente all’ex Distilleria. Entrerà a far parte della Rete bibliotecaria comunale.

La cerimonia inaugurale è in programma alle ore 18 di giovedì 4 luglio 2024, alla presenza del Sindaco Cosimo Cannito e degli Assessori alla Cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola.

Si è così perfezionato il Progetto di recupero e valorizzazione della Biblioteca della ex Cantina Sperimentale di Barletta denominato “Libri di…vini” che, con la partecipazione al bando regionale “Community Library, Biblioteche di Comunità” (Delibera di Giunta comunale n. 119 del 2017) ed il relativo finanziamento di 1.059.633 euro, ha trasformato la storica palazzina Reichlin, tutti gli arredi, il suo patrimonio bibliografico e documentario (5.000 pubblicazioni di dotazione originaria sugli studi enologici e le colture di vitigni più 2000 nuove monografie tematiche) e in ugual misura quello artistico in una nuova struttura, con finalità di aggregazione e promozione socio/culturale. All’interno, avvalendosi di strumenti informatici (totem interattivi, sito internet dedicato, accesso a forum ecc.), si potranno svolgere attività di studio e ricerca storico/scientifica utilizzando il patrimonio bibliografico preesistente e il materiale documentario di studi enologici già catalogati nel sistema bibliotecario nazionale, riguardante le colture di vitigni autoctoni e le antiche tradizioni legate al mondo del vino. In tal modo si è mantenuto intatto lo spirito ispiratore del luogo. Non solo biblioteca e museo ma anche luogo dove raccontare la storia del vino, degustarlo e formare le nuove generazioni al bene consapevole. Saranno previste anche attività ludico/didattiche rivolte agli istituti scolastici.

Per il Sindaco di Barletta “La biblioteca dell’ex Cantina sperimentale è un patrimonio storico culturale inestimabile della città. Abbiamo voluto, dopo tanto impegno profuso, salvaguardarlo e restituirlo alla pubblica fruizione perché specchio identitario delle nostre radici e del nostro mondo agricolo legato alla produzione vinicola. È un passo decisivo per recuperare e valorizzare il patrimonio della ex Cantina Sperimentale, per anni autorevole riferimento nel settore dell’economia agricola. Non dimentichiamo che la Cantina Sperimentale, istituita con Decreto del Ministero dell’Agricoltura del 12 settembre 1879, ha svolto un ruolo primario per la ricerca del miglior utilizzo delle nostre uve, oltre ad essere un riferimento per la formazione dei nostri produttori di vino italiani e stranieri, garantendo assistenza e seguendo percorsi appropriati, senza dimenticare le attività di controllo e certificazione per il commercio dei prodotti vinicoli. Adesso possiamo dire di aver rinsaldato il legame con questa preziosa testimonianza di storia cittadina e di tutte le risorse materiali e strumentali che la rappresentano. È, a ragion veduta, il passato che si integra al presente attraverso la maestosità di un bene che, tramandato alla memoria delle future generazioni grazie al nostro lavoro, conoscerà nuova vita. Siamo soddisfatti, il 4 Luglio sarà un gran giorno”.