Il cammino compiuto dall’Ufficio di Prossimità del Comune di Barletta si erge a testimonianza di buona pratica condivisa e approvata dall’Ente Regione. Il Settore comunale Welfare, attraverso i referenti dell’Ufficio di Prossimità di Barletta, ha infatti recentemente partecipato all’evento organizzato dalla Regione Puglia sul tema “Progetto Uffici di Prossimità in Regione Puglia: stato dell’arte e prossimi passi”, occasione appropriata per illustrare agli addetti ai lavori la significativa esperienza assimilata dalla locale Amministrazione, primo Comune pugliese ad aver attivato l’Ufficio in argomento in seno al più articolato progetto da estendere progressivamente all’intero territorio pugliese.

All’evento ha partecipato per il Comune di Barletta l’Assessora ai Servizi Sociali, Rosaria Mirabello. Ella sottolinea come “L’Ufficio di Prossimità di Barletta, facendo tesoro dell’importante esperienza acquisita con lo Sportello di Prossimità, rafforza e migliora i servizi a tutela delle persone più fragili facilitando l’accesso agli istituti di protezione giuridica innanzi alla Sezione di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trani, che non richiedono l’assistenza di un avvocato”.

Si ricorda, in proposito, che l’Ufficio di Prossimità di Barletta offre gratuitamente a tutti i cittadini, in materia giuridica, informazioni, orientamento e assistenza (oltre al deposito telematico dei relativi atti), semplificando in buona sostanza le pratiche burocratiche innanzi alla sezione di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trani.

Tutti gli approfondimenti in materia sono disponibili sulla rete civica al seguente link: https://www.comune.barletta.bt.it/pagina190329_ufficio-di-prossimit-del-comune-di-barletta.html