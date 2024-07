Il successo di sempre per l’ApuliaDanzaFestival. L’International Summer Workshop promosso e organizzato da Mauro de Candia e patrocinato dal Comune di Barletta ha chiuso brillantemente la sua 9^ edizione con la tradizionale performance urbana “Movimenti In … Corso” tenutasi nei Giardini De Nittis di Viale Giannone.

Una vera e propria esplosione di gioia per i circa 80 allieve e allievi giunti da Puglia, Basilicata e Campania che hanno aderito alla professionale e vivace esperienza. Al Circolo Unione e nel ridotto del Teatro Curci si sono svolte le lezioni di propedeutica, tecnica accademica, contemporaneo, curate da esperti del calibro di Azzurra Schena (Balletto di Roma,) Alvaro Rodriguez Pinera, (Ballet Opera Bordeaux), Alessandra La Bella (Berlino), Samir Calixto, (Matter Affects, Scenario Pubblico).

L’ottima e collaudata squadra diretta da Mauro de Candia (Arte&BallettO Barletta) e coordinata da Monica Mango (Invito alla Danza Barletta) si è avvalsa di alcune realtà coreutiche del territorio guidate da Ilaria Davvanzo (Arte in Movimento, Trinitapoli), Grazia Ferrante (I Care San Ferdinando di Puglia), Flora Gargano (TeatroDanza) e Michela Borrelli (Studio Borrelli Movement & Theraphy) Barletta.

Quattro giorni di intenso lavoro con la sapiente attenzione e i puntuali insegnamenti di valenti maestri e poi infine, l’esibizione all’aperto di fronte a familiari ed amici che hanno raggiunto la Città della Disfida per applaudire e ammirare i protagonisti dell’ApuliaDanzaFestival 2024. Vivacità ed entusiasmo, per il team, per gli stagisti, per il numeroso pubblico.

“Un bel momento di partecipazione e condivisione” dice Mauro de Candia. “La danza come link, legame, relazione – spiega de Candia – La rassegna pur essendo radicata sul nostro territorio spiega una efficacia internazionale. Il rigore, la libertà, la bellezza, il sacrificio sono elementi fondamentali dell’arte coreutica, ben coniugati all’inclusione e all’apertura di nuovi orizzonti. La manifestazione mira concretamente a progettualità e programmi di partenariato. Nello specifico, quest’anno abbiamo stretto dei gemellaggi con la Compagnia EuropaDanse di Bruxelles, ArtFest di Venosa e Narnia Festival in Umbria. Momenti di studio, stage, confronti utilissimi per la crescita e la formazione delle nuove leve e per gli aspiranti giovani danzatori e danzatrici”.

A cura di Floriana Tolve