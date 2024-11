La scuola di danza “In punta di Piedi” si apre ad una dimensione nazionale e lo fa con Marco Batti, coreografo, direttore artistico e figura di riferimento nel panorama coreutico odierno. Lo scorso weekend, infatti, gli allievi della scuola andriese guidata da Ilde Inchingolo hanno avuto la possibilità di confrontarsi e partecipare ad un workshop di danza classica con corsi di propedeutica e accademici. Un evento unico in Puglia che ha visto il sold out fin da subito e che ha permesso alle giovani ballerine di vivere un momento di formazione oltre gli schemi.

Marco Batti è reduce da una carriera su palcoscenici italiani e americani, attualmente direttore del Balletto di Siena e della sua scuola di ballo ufficiale “L’ Ateneo della Danza” oltre ad essere coreografo di numerosi titoli di successo come Fellini, la dolce vita di Federico o Butterfly.

In questa occasione, domenica 10 novembre, sono state assegnate delle borse di studio alle allieve della scuola per lo “Spring stage” e per il “percorso mensile pre accademico”. Una ulteriore possibilità di approfondimento di abilità e tecniche con professionisti del settore.

Un percorso che adesso continua e che vedrà la presenza di Marco Batti per un corso di formazione rivolto ad insegnanti di danza a partire dal mese di marzo e che prevedrà un’audizione per l’accesso all’Ateneo della Danza di Siena.