Nel segno del cinque. Come le reti date al Soccer Stornara per un attacco monstre da quarantuno gol in undici partite del campionato di Promozione; come l’entità dell’allungo sulla Virtus Mola sconfitta inaspettatamente ieri dal Cosmano Sport per 0-2.

Pomeriggio da incorniciare per l’Audace Barletta che espugna per 1-5 Stornara e sale a quota trenta punti in classifica. Gara in discussione solo nella prima mezz’ora per i biancorossi di Roberto Maffucci che sbloccano la contesa con un guizzo di Telera. Al 16′ è Martinez a raddoppiare con una potente conclusione al centro dell’area. La reazione dauna porta la firma di Pozzozengaro, abile a depositare in rete dopo un tap-in. Capitan Vicedomini e compagni riprendono le redini e allungano al 37′ con Martinez, bravo ad anticipare il portiere locale. Nella ripresa, c’è spazio ancora per la formazione barlettana che allunga al 15′ con Lorusso, all’ottavo centro dopo un ottimo avvio di stagione. Poco prima del triplice fischio, ancora Martinez in contropiede a firmare tripletta personale e a fissare il match sul definitivo 1-5. Prossimo match fissato per domenica prossima contro la Virtus Bisceglie al ”Puttilli”.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Nunzia Filannino