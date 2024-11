“Informo i cittadini che avranno inizio lunedì 25 novembre in via Alvisi (nel tratto tra il sottovia ferroviario e la rotonda) i lavori per la realizzazione di una isola centrale spartitraffico – salvagente finalizzata alla riduzione della velocità veicolare e per garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini, e di una rampa atta ad agevolare l’attraversamento dei disabili. Già in questi giorni è stata realizzata la nuova segnaletica orizzontale e verticale. Si chiede in particolare pazienza ai pedoni e agli automobilisti per il possibile disagio dovuto all’ingorgo veicolare che necessariamente si potrà determinare a causa dei lavori”.