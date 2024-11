Il prossimo 25 novembre a Barletta, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alle ore 10.30 in piazza Alda Moro avrà luogo la campagna di sensibilizzazione “Posto Occupato”. L’area sarà allestita con sedie rosse che ricorderanno, simbolicamente, le donne che dal 1° Gennaio 2024 hanno perso la vita per mano maschile. In suffragio il parroco Don Vito Carpentiere leggerà i nomi delle vittime. Saranno presenti delegazioni studentesche degli Istituti scolastici superiori.

Il presidio intende scuotere le coscienze e l’opinione pubblica al fine di favorire il drastico cambiamento culturale necessario per contrastare ogni prevaricazione di genere. Ciascuna di quelle donne, infatti, prima che un uomo ne spezzasse l’esistenza occupava un posto nella società.

Sempre il 25 novembre, alle ore 19 nella Chiesa Santa Lucia, sarà celebrata una funzione religiosa a carattere commemorativo.

In concomitanza dell’evento partirà il concorso di idee finalizzato all’individuazione di un nome e/o di un simbolo con il quale intitolare il Centro Antiviolenza Comunale. A tal proposito, dal 25 novembre la cittadinanza è invitata a recarsi in piazza Aldo Moro n. 16 (sede del Centro): lì, al piano terra, sarà allestito un contenitore dedicato dove depositare i suggerimenti. L’iniziativa ambisce in definitiva a coinvolgere attivamente l’intera comunità nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno in oggetto. Il concorso di idee si concluderà a Marzo 2025.