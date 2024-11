”Barletta abbraccia Foggia”. Un’iniziativa promossa dai tifosi della Curva Nord, con il supporto della S.S.D. Barletta 1922, per sostenere le famiglie dei ragazzi coinvolti in un tragico incidente stradale, dopo aver assistito ad una gara in trasferta del Foggia, ovvero: Gaetano, Michele, Samuel e Samuele.

Un lutto che ha colpito le città di Foggia e Barletta, le rispettive società calcistiche e tutti i propri tifosi. L’intero ricavato sarà devoluto interamente alla causa. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che aderiranno a questa iniziativa di solidarietà.

Com’è possibile donare

– con bonifico di importo libero al conto corrente riportato qui in basso:

INTESTAZIONE: Calcio Foggia 1920 srl

IBAN: IT13A0103041540000001149267

BCC: PASCITM1B86

CAUSALE: Racc. Fondi Vitt. Incidente 13 10 -24

– acquistando uno o più ticket del valore di 2 euro allo stadio Puttilli, presso i settori: distinti, curva nord e tribuna in occasione del match Barletta- A. Acquaviva in programma domenica 1 dicembre 24.

Omaggio Barletta

Acquistando uno o più ticket per la raccolta fondi si potrà vincere una maglia ufficiale del Barletta Calcio. La società, infatti, per promuovere questa iniziativa benefica, regalerà n.10 maglie ufficiali da gara ai possessori dei ticket vincenti, sorteggiati all’intervallo del match Barletta- A. Acquaviva. La sfida avrà fischio d’inizio alle ore 18.