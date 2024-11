Il recente campionato italiano svolto lo scorso week end a Minervino Murge ha segnato un momento significativo per la Fit Sport Italia, federazione del Taekwondo Itf, guidata dal barlettano Ruggiero Lanotte, che svolge anche la mansione di vice presidente della federazione europea.

L’evento svolto nella Bat ha confermato l’impegno nell’eccellenza sportiva e nello sviluppo del movimento a livello nazionale. La competizione ha visto una partecipazione straordinaria di mille atleti con un notevole incremento nel numero di atleti presenti rispetto alle precedenti competizioni nazionali. Conclusi i campionati nazionali, è stato dato spazio ai campionati regionali di kick boxing e karate, proprio per coinvolgere tutte le arti marziali. «Questo aumento di partecipanti testimonia la crescente popolarità e l’entusiasmo per il taekwondo e le arti marziali – commenta Ruggiero Lanotte -. Tutte le società partecipanti hanno dimostrato un elevato livello tecnico e uno spirito competitivo encomiabile. Abbiamo avuto partecipanti da tutta la Puglia, ma anche da fuori regione, per una vera e propria festa dello sport molto apprezzata dalla città murgiana che ci ha ospitato. Il successo di questa manifestazione è stato possibile grazie al prezioso supporto di numerose istituzioni come l’amministrazione comunale di Minervino Murge, alla Regione Puglia, al Ministero per lo Sport e i Giovani e all’ente di promozione sportiva del CONI, OPES Italia». Tra i risultati del taekwondo, la Bat si è maggiormente distinta, soprattutto per il più alto numero di partecipanti. La società Federico II di Barletta ha conquistato 28 medaglie d’oro, la Yul Gok di Margherita di Savoia ben 34 ori, seguita dalla Coreanteam di Trinitapoli con 23 ori e il Team Pistillo di Minervino Murge con 20 primi posti.

«Con l’evento dello scorso week end abbiamo consolidato il raggio d’azione della federazione Itf in regioni come Lazio e Sicilia, degnamente rappresentate a Minervino – conclude Lanotte -. Come federazione, continueremo a lavorare instancabilmente per promuovere i valori dello sport, dell’eccellenza e del fair play, consolidando il nostro ruolo di guida nel panorama sportivo nazionale e sostenendo tutte le società affiliate nel loro percorso di crescita e sviluppo. Adesso siamo già concentrati su altri due eventi agonistici internazionali che vedranno i nostri atleti impegnati all’estero. In tanti partiranno dalla Puglia per gli Open di Sofia in programma il prossimo week end, e per l’evento “The king of Taekwondo” previsto dal 12 al 15 dicembre a Salonicco in Grecia».