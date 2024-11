La settima edizione di Soundiff Christmasongs, la rassegna musicale natalizia organizzata da Soundiff Impresa Sociale in collaborazione con il MIC, la Regione Puglia e il Comune di Barletta, è pronta a regalare momenti di emozione e bellezza attraverso quattro imperdibili concerti che celebrano la musica in tutte le sue forme. La Rassegna, divenuta un appuntamento fisso del calendario culturale di Barletta, si svolgerà ogni domenica dal 1° dicembre al 22 dicembre 2024 presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS in Viale Marconi 41 a Barletta, con porta alle 18 e inizio alle 18.30

La rassegna prenderà il via domenica 1° dicembre con “Meraviglioso. Omaggio alla Musica d’Autore di Domenico Modugno”, un tributo al grande cantautore italiano. L’evento vedrà protagonista l’Ensemble Soundiff, accompagnato dalla straordinaria voce di Cristian Levantaci, per una serata dedicata ai brani senza tempo del maestro Modugno.

Domenica 8 dicembre sarà il momento del “Christmas Gospel Concert”, un tuffo nelle sonorità coinvolgenti del Gospel. Questo concerto unico, con la partecipazione dell’Ensemble Soundiff feat. Black&Blues, promette di trasportare il pubblico nelle atmosfere spirituali e festose della tradizione afroamericana, con brani che scaldano il cuore e l’anima.

Il terzo appuntamento, domenica 15 dicembre, vedrà esibirsi la Soundiff Jazz Band diretta dal M° Salvatore Pirolo in “Christmas Jazz Show”, un viaggio musicale che unisce l’eleganza del jazz e lo spirito natalizio. L’evento offrirà un repertorio raffinato e vivace, dove i classici del Natale incontrano le armonie e le improvvisazioni tipiche del jazz.

A chiudere la rassegna, domenica 22 dicembre, il grande “Concerto di Natale 2024”, affidato al talento del Soundiff Strings and Piano Ensemble. Il gruppo eseguirà un programma che celebra le più amate melodie della tradizione natalizia, regalando al pubblico una serata ricca di magia e suggestioni.

Soundiff Christmasongs è un progetto che testimonia l’impegno di Soundiff Impresa Sociale nel valorizzare il patrimonio musicale e culturale, offrendo spettacoli di alta qualità che uniscono tradizione e innovazione. La rassegna si rivolge a un pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di creare momenti di condivisione e festa attraverso il linguaggio universale della musica.

Non mancate a questi straordinari appuntamenti con la musica e la magia del Natale.

Biglietto Posto Unico 10€. Info e prenotazioni 3247994620