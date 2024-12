Non basta un gol spettacolare di Lavopa in avvio di ripresa al Barletta per battere l’Acquaviva, che pareggia all’ultimo respiro grazie a Bongermino. La partita è stata piuttosto bloccata, con i biancorossi, privi di Montrone e Strambelli, che non hanno brillato ma sono riusciti a sbloccare il risultato con un’azione di Lavopa all’inizio del secondo tempo. Nel finale, però, è arrivata la beffa con il gol del pareggio firmato da Bongermino. Domenica prossima il Barletta affronterà il Gallipoli, squadra che sta vivendo difficoltà societarie ed è reduce dalla sconfitta a tavolino contro il Foggia Incedit.

TABELLINO

Barletta (3-5-2): Massari; Casella, De Gol, Lobosco; Lavopa, Mariani, Bernaola, Turitto (45′ st. Pinto), Rotondo (14′ st. Parisi); Lopez (14′ st. De Sagastizabal), Lattanzio. A disp. Staropoli, Capuano, Dicuonzo, Leone, Belladonna, Dibenedetto. All. De Santis (De Candia squalificato)

Acquaviva (4-3-1-2): Bozzi; Di Cillo, Di Fino (27′ st. Laneve), Taal (42′ st. Capozzo), Asselti; Gernone, Marasciulo (27′ st. Lenoci), Cannone; Novelli (27′ st. Vigna); Guglielmi, Bongermino. A disp. Sarocco, Lovero, Rojas, Pesce, Bellomo. All. Leonino

Arbitro: Gioia di Brindisi

Reti: 1′ st. Lavopa (B), 50′ st. Bongermino (A)

Note: calci d’angolo: 9-3: ammoniti: Di Fino e Cannone (A), Lavopa (B); recuperi: pt. 2′, st. 5′

A cura di Giacomo Colaprice