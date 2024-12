Evento imperdibile al Politeama Paolillo di Barletta in occasione delle festività natalizie con la rinnovata magia del Royal Ballet che lancia una delle sue proposte più incantevoli martedì 10 dicembre alle ore 20.15 con la diretta da Londra di “Cenerentola” impreziosita dalle stupende ed eteree musiche di Prokof’ev.

Il successo di pubblico e critica dell’ottima produzione dello scorso anno, coreografata da Frederick Ashton, fondatore del Royal Ballet ha portato la struttura londinese a ripresentare lo spettacolo per la stagione 2024/2025.

Team creativo stellare con lo scenografo Tom Pye, la costumista Alexandra Byrne, il light designer David Finn, il video designer Finn Ross e gli illusionismi di Chris Fisher. Fumi Kaneko e William Bracewell interpreteranno i ruoli di Cenerentola e del Principe. Accanto ai talentuosi protagonisti del Royal Ballet, l’ottima bacchetta Jonathan Lo/Martin Georgiev che dirigerà l’Orchestra della Royal Opera House. Un capolavoro straordinario in coproduzione con il National Ballet of Canada, eccelsa rilettura del famoso racconto di Charles Perrault in cui una giovane rinchiusa in casa e costretta a lavorare dalle sue viziate sorelle e dalla sua matrigna diviene una splendida principessa grazie ad una misteriosa donna che decide di aiutarla con un pizzico di magia. In scena, le atmosfere di fate madrine e carrozze di zucca.

La stagione 2024/2025 del Royal Ballet and Opera è distribuita nei cinema italiani da Nexo Studios in collaborazione con MYmovies e Danza&Danza Magazine.