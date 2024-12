Bar.S.A. S.p.A. avvisa tutti i cittadini di Barletta che presso l’ecocentro “Parco degli ulivi” sito in via dei Salici 93, resteranno chiusi dal 16 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 gli uffici presso i quali è in corso la distribuzione delle buste per la raccolta differenziata, in occasione delle imminenti festività natalizie.

Bar.S.A. S.p.A. ringrazia la cittadinanza tutta per la fattiva collaborazione a seguito di tale temporanea chiusura.