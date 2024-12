Per il 40° anniversario torna nelle sale “Per vincere domani – The Karade Kid” film del 1984 diretto da John G. Avildsen, stesso regista di “Rocky”. Al Politeama Paolillo di Barletta evento speciale da lunedì 16 a mercoledì 18 dicembre. La pellicola è il primo capitolo del franchise di Karate Kid. Oltre a segnare la fama di Ralph Macchio (nel ruolo del giovane protagonista Daniel Larusso), il film ha messo in risalto altri attori, in primis Noriyuki “Pat” Morita, che per questa interpretazione ha ottenuto la candidatura come miglior attore non protagonista agli Oscar nel 1985. Il grande successo commerciale costituì una sorta di apripista ad alcune imitazioni, tra cui l’italiano “Il ragazzo dal kimono d’oro” e riaccese la passione del pubblico verso le pellicole di arti marziali divenute famose negli anni ’70 con il mitico Bruce Lee. Ottimo impulso anche nella diffusione negli Stati Uniti e nel resto dell’Occidente del Karate e di altre discipline analoghe.

Divertente commedia sportiva, “Karate Kid” racconta la storia di Daniel LaRusso, 16enne senza padre, che si trasferisce dal New Jersey in California a causa del lavoro della madre. Giunto a Los Angeles si innamora della giovane Ali Mills ma poi è costretto a sopportare le angherie del fidanzato della ragazza, campione di karate. In suo soccorso interverrà il maestro Miyagi che lo introdurrà ai segreti della filosofia e delle arti marziali. Il film si avvale di una sceneggiatura ricca di humor e di una bella colonna sonora di Bill Conti. “Karate Kid” racchiude un messaggio positivo e ricco di speranza che si traduce in un inno alla possibilità di riscatto dei più deboli ed emarginati. Tre i sequel: Karate Kid II (1986), Karate Kid III (1989), Karate Kid 4 (1994).