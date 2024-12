Il Tribunale di Trani ha accolto il ricorso promosso dal Comune di Barletta in merito al rilascio dell’area urbana a verde pubblico attrezzato “Green Park”, di proprietà comunale, ubicata in via Rossini.

La sentenza pronunciata dal Giudice ha intimato alla società concessionaria l’immediato rilascio dell’area in favore del Comune e, insieme al pagamento delle spese legali, la corresponsione al Comune dei canoni scaduti e non pagati fino al 6 ottobre 2017 (per un ammontare di € 18.326,80) e delle indennità di occupazione “sine titulo” dalla medesima data fino al 30 giugno 2024 (equivalenti a € 19.919,50) per complessivi € 38.246,30.

Si ricorda che l’affidamento in concessione d’uso novennale del “Green Park”, tramite gara, risale al marzo 2006. La società vincitrice aveva adempiuto solo parzialmente al pagamento dei canoni, non riconsegnando l’impianto alla scadenza stabilita dal contratto.

Dopo vani inviti bonari, il Comune di Barletta ha dovuto promuovere l’azione legale per recuperare la piena disponibilità dell’immobile.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cosimo Cannito, per il quale “L’Amministrazione comunale ha visto riconosciuto un proprio legittimo diritto. Ora vogliamo adoperarci per restituire l’area alla pubblica fruizione, trasformandola in luogo di socialità e aggregazione. Diventerà un valore aggiunto per il quartiere e Barletta”.