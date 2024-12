L’H-DIC Puglia (Harley Davidson Italian Club) Club di Barletta, come per il quarto anno consecutivo, promuove a Natale una raccolta fondi in favore dei più piccoli. Questa volta la maratona barlettana di solidarietà sarà finalizzata all’acquisto di un importante macchinario destinato all’ospedale Mons. Raffaele Dimiccoli di Barletta. Un apparecchio destinato alla terapia neonatale da donare al reparto pediatrico del nosocomio barlettano diretto dal dott. Martire Baldassarre. Si tratta di uno strumento medico molto prezioso per tutti i neonati che dopo la nascita presentano condizioni particolari di ittero.

Domenica 22 dicembre 2024, dalle ore 9 alle ore 13, saremo in corso Vittorio Emanuele II, ai piedi di Eraclio per l’evento “Babbi Natale in moto”. Nel corso della mattinata sarà possibile degustare prodotti tipici del territorio e sarà condita dall’esposizione e vendita di tanti articoli natalizi. Saremo in sella per le principali vie del centro cittadino per un giro con le più svariate tipologie di moto.

Un appuntamento in collaborazione con ASL BT-Puglia Salute e Terroir.

Un’iniziativa che segue a quelle già realizzate presso il Frantoio Settanni, nel Borgo di Montaltino, frazione di Barletta, con una frittellata di beneficenza e a Canosa di Puglia con tre concerti nelle cantine Costantinopoli Nicola Rossi e la degustazione di prodotti locali.

Per ogni donazione è possibile utilizzare l’IBAN:

IT89T 05034 41350 000000001210 INTESTATO A HARLEY DAVIDSON ITALIAN CLUB PUGLIA

A seguito del bonifico vi sarà recapitata regolare ricevuta.