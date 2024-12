Con propria ordinanza, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dai titolari di alcune attività commerciali contro la chiusura al traffico veicolare di corso Vittorio Emanuele nelle giornate di sabato, domenica e festivi, così come stabilito dal Comune di Barletta. Il ricorso era stato promosso dagli esercenti dopo la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di rigettare la seconda istanza di annullamento del provvedimento comunale. Nel proprio pronunciamento, l’organo di giustizia amministrativa evidenzia “L’insussistenza dei presupposti normativamente richiesti ai fini della concessione dell’invocata tutela cautelare. Ciò in quanto, allo stato, l’interesse pubblicistico alla creazione di una zona di interdizione al traffico veicolare nel fine settimana, in area centralissima della città di Barletta (Corso Vittorio Emanuele), deve ritenersi prevalente sull’interesse privato degli appellanti (tutti esercenti commerciali operanti in loco) all’accesso nell’area in esame.

Il tutto senza sottacere che l’atto impugnato non sembra aver pretermesso le esigenze di carattere commerciale degli appellanti, avendo consentito a tutti gli esercenti commerciali nell’area in esame, nella giornata del sabato, di accedervi dalle ore 9 alle 12, al fine del compimento delle operazioni di carico e scarico delle merci”. Il Comune, in virtù del giudizio del Consiglio di Stato, ribadisce l’opportunità e legittimità del proprio indirizzo amministrativo che nella pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele riconosce una validissima iniziativa di tutela ambientale, salute pubblica e promozione turistica della città di Barletta.

L’ordinanza del Consiglio di Stato