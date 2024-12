Ieri, 20 dicembre 2024, sono stati sottoscritti definitivamente 100 contratti per incarichi di funzione professionale per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari presso l’ASL BT. Un risultato importante, al quale NURSIND BAT ha creduto e lavorato con convinzione sin dall’inizio.

Questo traguardo rappresenta l’applicazione del contratto collettivo nazionale e delle disposizioni regionali in maniera regolare e corretta, nel pieno rispetto dei lavoratori e del nuovo sistema degli incarichi.

Un sentito ringraziamento va alla Direzione Strategica dell’ASL BT nelle persone della Direttrice Generale Dott.ssa Tiziana Dimatteo, Direttore Sanitario Dott. Alessandro Scelzi, Direttore Amministrativo Dott. Ivan Viggiano, alla Direttrice dell’Area del Personale Vincenza Memeo, alla Dirigente Responsabile delle Relazioni Sindacali Rosa Martiradonna, al Dirigente delle Professioni Sanitarie Federico Ruta e a tutto il personale tecnico/amministrativo, che con professionalità e competenza hanno portato a termine, in tempi rapidi e senza intoppi, un processo di grande rilevanza istituzionale e burocratica.

Questo risultato suggella l’impegno tangibile dell’azienda nel riconoscere e valorizzare le competenze professionali e specialistiche già presenti a livello aziendale, offrendo finalmente il giusto riconoscimento a tanti professionisti e migliorando l’efficienza organizzativa. Il nuovo assetto contribuirà a motivare il personale e ad aumentare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Il Segretario Territoriale di NURSIND, Gianluigi Piazzolla, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto: “Si tratta di un importante traguardo raggiunto grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, per valorizzare la professionalità del personale e migliorare le condizioni lavorative. Ringrazio la Direzione Generale, l’Area Gestione Risorse Umane, il personale tecnico/amministrativo e i rappresentanti sindacali per il lavoro svolto.”

Inoltre, l’amministrazione ha dimostrato ulteriore sensibilità nei confronti del personale sanitario, riconoscendo un’indennità giornaliera di 5 euro per il personale operante in SPDC, REMS e istituti penitenziari considerando le condizioni lavorative specifiche ed inoltre è stato raggiunto un accordo sulle progressioni economiche, con uno stanziamento di 780.000 euro per i DEP 2024 e le relative quote di addensamento.

Questa intesa segna un importante momento di collaborazione tra azienda e sindacati, con effetti positivi sia per il personale che per l’organizzazione dei servizi destinati ai cittadini.