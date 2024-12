Eusebio Haliti, da atleta, è abituato ai primati. La sua carriera è costellata di successi in campo sportivo: ostacolista e velocista italiano, vincitore di 9 titoli nazionali, uno assoluto sui 400 metri nel 2013 a Milano, stesso anno in cui partecipa ai Campionati Mondiali (Mosca 2013), un altro universitario sui 400 metri e sette giovanili tra ostacoli (4) e piani.

Dal 23 novembre scorso, Haliti, classe 1991, a soli 33 anni, ha conquistato un altro record. Eletto nuovo presidente del comitato regionale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) Puglia nell’assemblea tenutasi all’Hotel Majesty di Bari con il 62.2% dei consensi (l’altro candidato, Giuseppe Tommaselli, si è fermato al 37.07% dei consensi), diventa – di fatto – il presidente regionale più giovane delle federazioni di atletica in Italia.

Nativo di Scutari, vive da anni a Bisceglie, e sarà alla guida del comitato regionale di una delle più influenti federazioni sportive affiliate al Coni per i prossimi quattro anni. Il nuovo dirigente di Fidal Puglia ha già ricoperto un ruolo di peso e di assoluto prestigio, quello di vicedirettore dei Campionati Europei che si sono svolti nel mese di questo giugno a Roma; inoltre è presidente dell’Asd Io Corro, direttore tecnico del Gruppo Sportivo Avis Barletta e componente della Commissione nazionale atleti Fidal.

Per il suo mandato il neo presidente, con una laurea magistrale in Giurisprudenza e Master in diritto sportivo alla Sapienza di Roma, ha già le idee molto chiare, lo aspettano infatti anni intensi di lavoro per tutta la struttura tecnica. Il suo dinamismo si è rivelato con due consigli all’attivo già all’indomani della nomina, svoltisi uno il 6 dicembre e l’altro il 12 dicembre, in cui sono stati affrontati numerosi punti, tra cui l’approvazione del bilancio preventivo e l’enunciazione del suo manifesto programmatico con le linee guida della presidenza a suo nome.

Il suo programma 2025-2028, che ha come claim emblematico “Idee chiare e concrete per un nuovo Comitato Regionale FIDAL Puglia”, prevede azioni su più fronti, dal settore tecnico a quello giovanile, dalla comunicazione e promozione dell’atletica leggera, all’ottimizzazione dei calendari, dal marketing alla formazione, dalla gestione del comitato regionale a quella dei comitati provinciali, estendendo nello specifico il numero dei delegati a sei, esattamente come le provincie pugliesi.

«Sento il peso del ruolo e sono consapevole che c’è molto da fare per rivitalizzare la struttura. Insieme alla mia squadra di consiglieri, riuscirò a realizzare ogni punto del programma» ha annunciato determinato Haliti. «La mia missione è quella di “ricompattare” tutta la Puglia. Lavorare insieme, uniti, per un unico grande obiettivo comune: far crescere la nostra regione, le nostre società, soprattutto i nostri atleti. I dirigenti pugliesi hanno scelto con lungimiranza il cambiamento eleggendomi, nei prossimi quattro anni lavoreremo per portare novità e qualità in Puglia».

Haliti sa che non si vince da soli, la sua squadra in consiglio regionale è formata da persone di fiducia come Roberto Annoscia, Michele Cuoco, Giacomo Bruno, Paolo Di Mauro, Michele Paparella, Sabino Sardella, Raffaele Luciano, Raimondo Orsini, Pierpaolo Semeraro, Romeo Tigre, Pietro Camporeale e Giuseppe Perrone.

«Permettetemi di gioire – conclude Eusebio Haliti – per una bella notizia che voglio dare in anteprima, ovvero il primo Campionato Federale d’Italia, il Campionato italiano individuale di Marcia, si terrà in Puglia, ad Acquaviva delle Fonti, quindi il primo titolo italiano del 2025 sarà assegnato proprio nella regione che mi pregio di rappresentare come presidente Fidal».