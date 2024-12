Si ricorda alla cittadinanza di Barletta che il prossimo 31/12/2024, alle ore 23:59, scadrà il termine entro il quale presentare la domanda telematica per il contributo regionale L.R. 40/2015 (avviso pubblico prot. 85806 del 13/11/2024) anno 2024 (anno di imposta 2023), rivolto ai nuclei familiari con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

Per ogni informazione utile e per la presentazione della domanda telematica si rinvia al relativo comunicato stampa del 14/11/2024, accessibile dal presente link:

https://www.comune.barletta.bt.it/area_letturaNotizia/405032/pagsistema.html

Si indica, qui di seguito, anche il link di accesso per la compilazione e trasmissione della domanda telematica sul sito del Comune: https://serviziadomanda.resettami.it/barletta

Per ogni ulteriore supporto alla presentazione delle istanze telematiche, è possibile contattare il servizio del Segretariato Sociale del Comune di Barletta ai seguenti numeri: 0883 516726/758/743, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 12.30.