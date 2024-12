L’albero d’ulivo, simbolo per eccellenza della Puglia, è il custode di un patrimonio culturale, ambientale ed economico che affonda le radici nel cuore della regione. Per Confagricoltura Bari-Bat diventa simbolo di resistenza e di resilienza alla Xylella che minaccia pericolosamente il paesaggio, le tradizioni e la redditività delle due province con la produzione olivicola a maggior reddito in Italia, Bari e Bat.

“Per questo abbiamo donato simbolicamente il nostro Ulivo di Natale alla comunità di Bari lo scorso 13 dicembre – dichiara Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat – perchè vogliamo fortemente che la sensibilità verso il fenomeno rimanga sempre alta”.

In questo tempo di bilanci, Confagricoltura Bari-Bat è pronta ad affrontare il nuovo anno partendo da quello che il 2024 sta lasciando. L’Organizzazione di categoria lavora in prima linea al fianco dei suoi soci per garantire prima di tutto tutela sindacale, protezione delle colture, sostegno alla competitività delle aziende agricole e promozione di pratiche agricole sempre più sostenibili.

La lotta contro la Xylella fastidiosa, che da anni affligge le coltivazioni di olivo in Puglia e adesso è anche in provincia di Bari, rimane una delle priorità per l’associazione. “Confagricoltura Bari Bat – spiega Del Core – ha proseguito l’impegno per informare e supportare gli agricoltori colpiti, attraverso il rispetto assoluto dei disciplinari regionali, la diffusione di buone pratiche agronomiche e la collaborazione con le istituzioni per garantire azioni di contenimento efficaci. Siamo al fianco degli agricoltori pugliesi nella lotta contro la Xylella, consapevoli dell’impatto devastante che questa malattia ha avuto e può avere su diverse ed importanti colture – olivo, ma anche vite e mandorlo, condizionando l’economia locale“, ha sottolineato il presidente.

Confagricoltura Bari- Bat ha continuato anche a promuovere la sostenibilità ambientale come principio guida nelle pratiche agricole. Nel 2024, sono stati avviati progetti per l’adozione di tecniche agricole che riducono l’uso di pesticidi, educano al recupero e riciclo della plastica, valorizzano i materiali organici di risulta dell’attività agricola, favoriscono la gestione responsabile delle risorse idriche e migliorano la biodiversità.

“La sostenibilità non è solo una scelta, ma una necessità per garantire la salute del nostro territorio il futuro delle prossime generazioni di agricoltori, generando reddito integrativo per gli imprenditori agricoli attraverso carbon farming e altre azioni climatico-ambientali che saranno sempre più incentivate e premiate economicamente dalla politica agricola regionale, nazionale e comunitaria, come è giusto che sia” ha dichiarato il presidente. “Apprezziamo lo sforzo strategico ed economico messo in atto ad opera dell’assessore Donato Pentassuglia per far assegnare all’agricoltura oltre 20 mln di euro della programmazione dei fondi FSC, dopo il patto siglato ultimamente tra Regione e Governo, risorse da destinare, come ci ha confermato il Presidente Francesco Paolicelli, al tentativo di trovare una risoluzione strutturale dell’emergenza idrica regionale, a favore di comunità e zone agricole e rurali”.

Fondamentali per il rilancio del settore in Puglia anche i fondi previsti per il 2025, dopo l’approvazione del bilancio: oltre 90mln destinati al Consorzio di Bonifica per rifunzionalizzazione reti irrigue nelle province di Bari e Bat; circa 50 mln destinati ad Acquedotto Pugliese per opere di interconnessione strutturate relative alla rete idrica riveniente da Fortore, Locone e Ofanto.

Guardando al futuro, Confagricoltura Bari-Bat si prepara a nuove iniziative volte a sostenere l’innovazione, la formazione e il benessere degli agricoltori. In particolare, saranno intensificati gli sforzi per supportare la transizione ecologica delle aziende agricole attraverso piattaforme digitali per attuare agricoltura di previsione nelle aziende. “Continueremo a lavorare per supportare le aziende agricole nell’accesso a fondi europei per progetti di sviluppo sostenibile. In occasione della pubblicazione dei nuovi bandi regionali a favore delle filiere agricole più rilevanti per la nostra provincia, continueremo a promuovere un’agricoltura che metta al sicuro la produzione ed il reddito da essa derivante, che sia sostenibile e in grado di rispondere alle sfide del cambiamento climatico e della concorrenza globale: abbiamo fortemente caldeggiato, attraverso la nostra struttura regionale, l’ opportunità per le aziende di ottenere incentivi per innovazione, crescita, sviluppo, aggregazione e protezione attiva degli impianti produttivi”.

Sarà sempre più necessario facilitare l’incontro tra domanda e offerta di manodopera, sempre più difficile da reperire, soprattutto per alcuni settori ed alcune fasi colturali. “Ci applicheremo su questo obiettivo tramite la nostra piattaforma telematica che si avvale delle banche dati dei principali network delle agenzie di lavoro a livello nazionale. La sicurezza sul lavoro, infine, rimane una delle priorità per noi – sottolinea il Presidente Del Core – le attività di sensibilizzazione e formazione, insieme agli aggiornamenti normativi, hanno permesso di ridurre i rischi di incidenti legati alle pratiche agricole. Abbiamo organizzato numerosi corsi di aggiornamento sulla sicurezza in campo, promuovendo l’adozione di tecniche di lavoro sicure e l’uso di dispositivi di protezione individuale. La tutela della salute dei lavoratori è un impegno fondamentale in un settore cruciale per l’economia, che però presenta rischi operativi che vanno considerati e su cui è importante fare prevenzione”.

Un impegno quindi per promuovere un’agricoltura sicura, sostenibile e in grado di rispondere alle sfide del cambiamento climatico e della concorrenza globale, con particolare attenzione alla protezione degli oliveti pugliesi e alla promozione di pratiche agricole che salvaguardino l’ambiente.