Il Consiglio comunale di Barletta è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per lunedì 30 Dicembre 2024 in seduta di prima convocazione con inizio alle ore 9.30. Il nuovo Ordine del giorno con i punti aggiuntivi.

Ordine del giorno

– Schema di convenzione inerente i rapporti tra la stazione unica appaltante della Provincia di Barletta Andria Trani (SUA BAT) ed i soggetti pubblici, anche assegnatari di finanziamenti PNRR-PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all’art. 62, D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di contratti di appalti, di partenariato pubblico-privato e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura. Approvazione. (Proposta n. 152).

– Schema di convenzione inerente i rapporti tra il Comune di Barletta ed i soggetti pubblici, anche assegnatari di finanziamenti PNRR-PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all’art. 62, D. Lgs. N. 36/2023, per l’affidamento di contratti di appalti, di partenariato pubblico-privato e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura. Approvazione. (Proposta 170).

Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 – PNRR predisposizione di spazi da adibire al servizio di mensa scolastica c/o scuola Girondi; fondi regionali per messa in sicurezza palestra scuola Modugno; progetto “L’Apparenza Inganna”; contributo Dipartimento Politiche di coesione (Proposta n. 157).

– Piano di Revisione ordinario delle società partecipate dal Comune di Barletta detenute alla data del 31.12.2023. (Proposta n. 164).

– Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2025. (Proposta n. 165).

Ratifica Delibera di G.C. n. 372 del 23/12/2024 di variazione urgente al Bilancio di Previsione 2024/2026. (Proposta 172).