Dal calcio a 5 al canottaggio, dal football americano all’atletica leggera. Il 2024 è stato sicuramente significativo per lo sport barlettano non solo a livello calcistico: diversi riconoscimenti di rilievo ed eventi di portata internazionale, accompagnati da buone prove delle realtà impegnate nei rispettivi campionati.

Il 2024 è stato l’anno del ritorno al Certame di atletica leggera, kermesse di livello internazionale che si è svolta a Barletta per la quindicesima edizione. Nonostante una pausa di un quindicennio, la rassegna non ha impedito la presenza nelle gare di atleti di fama mondiale come gli ori olimpici Fausto Desalu e Lorenzo Patta, l’andriese Pasquale Selvarolo (medaglia d’oro a squadre nella mezza maratona agli Europei di Roma) e il velocista britannico Nicolas Walsh. La squadra dell’Avis Barletta, fiore all’occhiello della disciplina nella ”Città della Disfida”, ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A Oro per il quinto anno consecutivo, partecipando anche alle finali scudetto. Prima di Natale un’altra notizia positiva: la nascita dell’Atletica Sprint Barletta, realtà che accoglierà atleti provenienti da sei sodalizi barlettani.

Bilancio positivo per la pallacanestro barlettana, con Barletta Basket, Nuova Cestistica Barletta e New Basket Barletta in grado di ben figurare nella stagione 2023/2024. Per la formazione di Scoccimarro, impegnata nel campionato di Serie C Interregionale, un ottimo settimo posto a chiudere la prima annata da matricola, cui ha fatto seguito un avvio di campionato 2024/2025 più complicato ma con i giochi aperti per il mantenimento della categoria. Nuova Cestistica che, dopo aver chiuso lo scorso torneo di Divisione Regionale 1 fuori dalla griglia playoff, punta alla partecipazione agli spareggi promozione per il prossimo anno solare. New Basket Barletta che ha invece mantenuto la categoria di Divisione Regionale 2, dando continuità al lavoro svolto negli scorsi anni.

Percorso agrodolce per il volley barlettano: alla retrocessione della Nelly Volley dalla Serie C alla Serie D si è contrapposta la promozione del Volley Barletta che ha fatto percorso inverso. Cammini che poi si sono nuovamente bilanciati in questo inizio di stagione sportiva: se la società del presidente Falconetti è partita bene, stazionando al secondo posto in classifica, non sono mancate le difficoltà invece per le biancorosse che cercheranno di mantenere la categoria.

L’appuntamento costante presso il circolo Simmen di Barletta dell’Atp Challenger di Tennis, vetrina in cui nel 2003 Rafa Nadal cominciò la sua scalata. Ad aggiudicarsi il titolo 2024, in un anno segnato dall’avvio della presidenza Palombella e dall’arrivo in sede della riproduzione ufficiale del trofeo della Coppa Davis vinta dalla squadra azzurra, è stato il bosniaco Dzumhun.

Grandi successi per la Lega Navale Italiana di Barletta nel canottaggio. Nelle finali di Pescara per il campionato under 19, andate in scena lo scorso agosto, a spiccare è stata l’atleta Maria Lanciano, che ha conquistato il gradino più alto del podio. Lanciano si è poi ripetuta nel doppio femminile, in compagnia di Azzurra Severini. Ciliegina sulla torta la vittoria del quarto femminile grazie a Maria Laura Pinto, Adriana Pia Vurro, Barbara Cilli, Azzurra Severini e Viviana Tea Vurro. Per Azzurra Severini e Maria Lanciano apice raggiunto agli Europei di canottaggio under 19: Severini vittoriosa nel doppio misto con il sodale Lucio Cozzolino, mentre per Lanciano un bronzo nel singolo. Nella vela, da segnalare l’iniziativa del Vela Day lo scorso giugno, destinata all’avvicinamento nei confronti della disciplina. La LNI ha poi ricevuto lo scorso novembre la stella di bronzo per la sua attività, in occasione delle benemerenze svolte alla presenza e promosse dal presidente del Coni Giovanni Malagò.

Grandi cambiamenti per il calcio a 5 barlettano. Al rammarico per il mancato accesso in Serie B della Futsal Barletta, che si è dovuta arrendere in finale playoff al Carovigno, ha fatto da contrasto positivo un nuovo progetto: la Grimal Futsal Barletta, realtà nata dalla collaborazione tra Grimal e Futsal Barletta. I biancorossi, impegnati nel campionato di Serie C1, hanno raggiunto l’accesso alle Final Four di Coppa Italia fase regionale e sono in piena corsa per la promozione. Positivo anche il cammino dell’Eraclio sul fronte coppa e campionato in C2: biancorossi che tenteranno di rientrare nel gruppo delle prime della classe.

Per il football americano, da segnalare i successi dei talenti barlettani. Lo scorso luglio, gli ex Mad Bulls Daniele Seccia, Marco Tucci, Nicola Curci e Giuseppe Farina si sono ben disimpegnati nel campionato italiano divisione CIF9, disputando da avversari la finale Elephants Catania-Thunders Trento. Il 7 giugno, nel corso di un incontro svoltosi a Palazzo di Città, il sindaco Cannito e l’assessore allo sport Marcello Degennaro hanno premiato tra le eccellenze l’interessante prospetto Luca Diliso, fiore all’occhiello del football barlettano, convocato in Nazionale italiana under 19. Nel combattimento, da segnalare l’exploit della New Dragon Fitness del maestro Nino Vaccariello ai campionati di Kick Boxing svoltisi la scorsa primavera, mentre lo scorso 15 dicembre si è svolto il prestigioso ”King of the ring” al ”PalaDisfida”.

Chiude, ma non per importanza, la Formula Uno. Artefice del successo da 666 punti del team McLaren-Mercedes, che hanno significato titolo mondiale costruttori, anche l’ingegnere barlettano Luigi De Martino Norante, che ha fatto parte della squadra coadiuvata dall’ex Ferrari Andrea Stella. Fior di successi e auspici interessanti per il 2025, lo sport di Barletta continua a essere una vetrina di storie, talenti e realtà ben radicate nel territorio.

A cura di Giacomo Colaprice