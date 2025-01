Da martedì prossimo, 7 gennaio, avrà inizio in via Regina Margherita a Barletta il ripristino del manto stradale rimosso da AQP per la sostituzione completa del vecchio tronco idrico fognario dalla portata insufficiente e rotto in più punti (con dispersione di reflui fognari nel terreno) e successivo allacciamento alle condotte afferenti e alle utenze condominiali.

Per permettere tale attività è prevista la chiusura al traffico veicolare da Piazza Principe Umberto fino a Via della Repubblica.

“A tutti voi chiedo la consueta pazienza – ha dichiarato il Sindaco Cannito – nell’affrontare la chiusura di una delle vie principali della nostra città ma vi assicuro la massima vigilanza affinchè i lavori siano eseguiti a regola d’arte e il prima possibile”.

Si comunica, inoltre, che i suddetti lavori non si possono eseguire durante le ore notturne in quanto per ottenere una posa perfetta l’asfaltatura stradale deve essere eseguita quando la temperatura esterna è intorno ai 15 gradi, cosa che, ovviamente, è possibile solo durante le ore diurne.