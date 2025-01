Un trionfo che assume circostanze singolari per la Grimal Futsal Barletta. La compagine biancorossa, militante nel campionato di Serie C1, ha conquistato nella giornata del 6 gennaio la Coppa Italia fase regionale, imponendosi nell’edizione di Mola di Bari per 6-3 sul Real Molfetta.

Il risultato non è stato tuttavia validato dal giudice sportivo, in quanto la formazione molfettese ha inoltrato ricorso per la presunta posizione irregolare del calcettista del club barlettano: Joel Silva. L’episodio risale alla stagione 2022/2023 ed è relativo a una squalifica per somma di ammonizioni comminata al giocatore brasiliano, all’epoca in forza alla Futsal Barletta. Joel Silva che ha preso regolarmente parte alla finalissima, segnando anche la rete del momentaneo 1-1, non avrebbe scontato la sanzione. Stando a quanto filtra, sarebbero alte le possibilità di un verdetto favorevole al ricorso da parte della giustizia sportiva, ribaltando di fatto il risultato del campo. In caso di accoglimento, sarebbe il Real Molfetta ad aggiudicarsi la Coppa Italia fase regionale e ad accedere al turno nazionale. Vittoria che sarebbe beffarda dunque per il sodalizio del presidente Ruggiero Grimaldi.

A cura di Giacomo Colaprice