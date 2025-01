Tutto semplice per l’Audace Barletta che, come da copione, espugna per 0-6 Troia e sale a quota 48 punti, mantenendo inalterato il gap di sette punti di vantaggio sulla Virtus Mola.

Gara mai in discussione con i biancorossi che mettono le cose in chiaro già nel primo tempo, prima con un gol di bomber Lorusso poi con il raddoppio di Martinez. Nella ripresa, gap che accresce con Vicedomini e Morra che rendono di ordinaria amministrazione il finale. Per la festa dei biancorossi, che bagnano nel modo migliore il nuovo anno, da segnalare il secondo centro di Lorusso (al diciassettesimo acuto in campionato) e di D’Onofrio per il definitivo 0-6. Continua la marcia della formazione allenata da mister Maffucci, che domenica prossima sarà attesa al difficile impegno in terra dauna contro il San Marco terzo in classifica. Altro esame importante per una squadra che si sta rivelando, partita dopo partita, un autentico rullo compressore.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Nunzia Filannino