Si comunica che dal prossimo lunedì 13 gennaio la distribuzione delle buste idonee alla raccolta differenziata per l’anno corrente 2025 (sia per utenze domestiche che non domestiche) sarà effettuata presso l’ecocentro di Parco degli Ulivi e l’ex scuola Principe di Napoli, in piazza Plebiscito.

In particolare al Centro di raccolta del Parco degli Ulivi sito in via dei Salici, 93 si può recare l’intera cittadinanza rispettando i seguenti orari di apertura:

09.00 – 12.00 lunedì al sabato, 15.00-18.00 dal lunedì al venerdì.

Presso i locali della ex scuola Principe di Napoli in piazza Plebiscito sarà distribuita la fornitura ESCLUSIVAMENTE agli abitanti nei Rioni Settefrati, Centro e Centro Storico.

Saranno osservati i seguenti orari di apertura al pubblico:

Dalle 08.30 alle 12-30 dal lunedì al sabato, e solo il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18.30.

Tutti i cittadini dovranno portare con sé il documento di identità dell’intestatario dell’utenza (intestatario TARI) o apposita delega compilata (rinvenibile al link seguente:https://shorturl.at/nTUhN).

Ricordiamo, inoltre, che i nuovi residenti dovranno presentare il certificato di residenza, mentre per le nuove attività servirà apposito certificato rilasciato da Ufficio Tributi.