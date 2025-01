Il Settore comunale Welfare -Area III- rende noto che, nell’ambito della misura regionale RED 2023 (Legge Regionale n. 3/2016 e ss. mm. ii. – Regolamento Regionale n. 8/2016 e ss. mm. ii. https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/red/), con Determinazione Dirigenziale n. 2382 del 31 Dicembre 2024 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare lo scorrimento di n. 37 posizioni della graduatoria, a sua volta approvata con Determinazione Dirigenziale 1176/2024, ai fini dell’ammissione di altrettanti nuovi beneficiari alla Misura RED 2023, inizialmente risultati “ammessi non finanziabili” per la limitatezza del plafond di spesa assegnato all’Ambito di Barletta.

I nuovi nuclei ammessi a finanziamento a seguito del su citato scorrimento, potranno percepire il “RED 2023” che prevede un sostegno economico pari ad € 500/mese per 12 mesi, per complessivi 6.000,00 euro, a fronte dell’inserimento in percorsi di attivazione socio lavorativa individuati dalle Équipe territoriali sociali che procederanno alla presa in carico dell’intero nucleo familiare. Le Équipe d’Ambito contatteranno i nuovi nuclei ammessi per avviare le azioni di presa in carico.

Per motivi di tutela dei dati personali, l’elenco dei nuovi ammessi contenuto nella Determinazione n. 2382 del 31 Dicembre 2024 è consultabile mediante il codice pratica regionale conosciuto solo dai diretti interessati, originato all’atto di generazione della domanda nella Piattaforma Regionale Puglia Sociale, ed è accessibile al seguente link della misura sul portale del Comune di Barletta: https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/red/file/250107_DD_2382_31_12_2024_RED_2023.pdf