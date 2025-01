Il 14 e 15 dicembre, presso il palazzetto dello sport “Vito Frangione” a Palazzo San Gervaso (PZ), si sono svolte le finali di judo del Memorial Donato Giannizzari, organizzate dal CSAIN. Gli atleti dell’ASD Olimpic Barletta e del Team Guerrazzi hanno partecipato a questa competizione, confrontandosi con giovani provenienti da tutta Italia. Oltre a conquistare

medaglie, i nostri atleti hanno acquisito un’importante esperienza per il futuro.

Questa gara è stata particolarmente significativa per i nostri ragazzi, poiché, nonostante la palestra sia attiva da poco più di un anno e gli avversari abbiano più esperienza, hanno dimostrato che con impegno, determinazione e una buona preparazione è possibile raggiungere risultati di alto livello. Giuseppe Spera, nella categoria Esordienti A, ha conquistato la medaglia d’argento, classificandosi al 2° posto. Gioel Mattia Scommegna, nella categoria Fanciulli, si è classificato al 3° posto, conquistando la medaglia di

bronzo. La giovane atleta Daniela Santeramo si è posizionata al 5° posto nella categoria Ragazzi, mentre Francesco Dicuonzo si è classificato 5° nella categoria Fanciulli.

Un’ottima prestazione per gli atleti barlettani, che hanno dimostrato la loro

forza a livello nazionale. Un grande successo per l’ASD Olimpic e per la città di Barletta.

Un sentito ringraziamento va ai genitori, che hanno reso possibile questa

esperienza e sono stati numerosi a sostenere i ragazzi con il loro tifo.