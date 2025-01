In riferimento alla gara di Coppa Italia regionale Galatina- Barletta, la società biancorossa comunica quanto segue. “In seguito alla riunione tecnica del 15.01.2025, la questura di Lecce ha disposto la vendita dei 160 ticket riservati alla tifoseria del Barletta esclusivamente presso ricevitorie individuate di intesa tra le due società, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità. Pertanto, i tifosi che intenderanno seguire la trasferta potranno acquistare i tagliandi di ingresso secondo le modalità indicate esclusivamente presso la ricevitoria autorizzata caffè Da Vinci sito in Barletta alla via L. Da Vinci n. 5 al costo di 12 euro. È vietata infatti la vendita dei ticket presso lo stadio Pippi Specchia di Galatina“.