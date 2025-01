118 di tutta la ASL BT gestite in affidamento alla Sanitaservice dall’azienda sanitaria. 18 le postazioni gestite in tutta la provincia con 635mila chilometri e 125mila emergenze create, ovvero interventi effettuati. Circa 90mila sono stati gli interventi in casa mentre complessivamente sono 12mila i codici rossi trattati di cui 9800 ospedalizzati. Nel corso dell’anno 2024 è stata anche attivata la postazione 118 estiva a Castel del Monte dal 15 luglio al 31 ottobre sempre in affidamento alla Sanitaservice, oltre ad aver prestato supporto sanitario per l’evento del “G7” in Puglia nei giorni tra il 13 ed il 15 giugno.

«Sono numeri importanti che testimoniano il gran lavoro messo in campo per questo servizio da tutti gli autisti e soccorritori di Sanitaservice oltre ai medici ed infermieri di ASL – ha spiegato l’Amministratrice Unica di Sanitaservice ASL BT la dott.ssa Annachiara Rossiello – è un report che certifica in sostanza il primo anno di attività di questo servizio all’interno della partecipata con un grande impegno realizzato in team da tutte le componenti che ogni giorno ed h24 assicurano un’essenziale azione al servizio della comunità. Voglio ringraziare tutti i protagonisti che con grande dedizione operano per l’emergenza urgenza. Il successo è affidato ad un grande lavoro di squadra. Grazie prima di tutto al Direttore del Coordinamento Provinciale U.O.S.V.D. S.E.T. 118 A.S.L. BT, dott. Donato Iacobone, al suo staff ed al coordinamento di Sanitaservice, affidato a Giampiero Palmiotti con cui siamo riusciti nel delicato compito di assicurare con successo un servizio così esteso e capillare sul territorio».