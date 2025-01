Lo spumante è in frigo e il Barletta conta soltanto i giorni che separano dalla festa promozione. Effetti del +19 sul secondo posto, ora tra le mani dell’Atletico Acquaviva, nel campionato di Eccellenza pugliese quando al gong della regular season mancano 12 giornate. Il 5-2 sull’Arboris Belli, in un testacoda tra squadre divise al fischio d’inizio da 57 punti, è stato più sofferto di quanto il tabellino direbbe. Esteban Giambuzzi, difensore goleador dei biancorossi, commenta così il successo del Puttilli.

Dopo tre mesi ai box, Giambuzzi da dicembre in poi è entrato tra i titolari e non ha più mollato il posto. Alla versatilità assicurata in fascia e nel terzetto difensivo, ha sommato già quattro gol: tre in campionato e uno in Coppa. Periodo complicato ormai alle spalle.

Il countdown per la vittoria del campionato è partito. Numeri alla mano, al Barletta basterà vincere il 50% delle 12 partite restanti per festeggiare il salto di categoria senza guardare ai risultati delle avversarie. E nel mirino, con 36 punti a disposizione, c’è ancora il record del Monopoli 2004/05.

È un tour de force senza fine quello previsto dal calendario di Eccellenza. Giovedì alle 15 il Barletta va a Massafra, domenica invece torna al Puttilli il Galatina. Avversario che evoca la vittoria della Coppa Italia Dilettanti Puglia.