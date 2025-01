In data 27/01/2025 questo Comitato ha depositato presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza l’esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani circa la situazione in cui opera e si svolge il mercato settimanale alimentare del sabato di via Gioacchino Rossini, nel quartiere Borgovilla. Nell’esposto in oggetto sono state poste all’attenzione della Procura diverse problematiche causate dall’attuale ubicazione, organizzazione strutturale quindi di svolgimento della suddetta struttura mercatale che tanti disagi e malcontenti hanno determinato in questi anni, e determinano a tutt’oggi, ai cittadini residenti. Sono emerse criticità di carattere igienico/sanitario che investono direttamente i cittadini residenti e gli avventori, indigeni ed allogeni che siano, e sono prevalenti rispetto ad ogni altro tipo di insofferenza e preoccupazione poiché direttamente ricadenti sullo stato della sicurezza e salute pubblica.

Nello specifico: • si rileva lo sversamento diretto sul manto stradale di scarti/rifiuti liquidi prodotti dalla vendita di generi alimentari di consumo comune (pesce e prodotti ittici vari, prodotti caseari, carni fresche e grigliate, frutta e verdure, altri prodotti alimentari deperibili …); • sono mancati, e mancano tuttora, i cd “bagni chimici” (o bagni autonomi) da destinare agli operatori ed avventori; • si è in presenza di un contesto strutturale/urbanistico privo di un sistema fognario utile al deflusso delle deiezioni di cui trattasi; • gli stalli della tipologia merceologica di cui sopra (alimentari) sono ubicati vicinissimi – praticamente aderenti – agli ingressi dei condomini presenti nella via Rossini, determinando forti disagi ai residenti sia sul piano dell’agibilità complessiva della vita condominiale che, in particolar modo, per i potenziali rischi igienico/sanitari attribuibili all’impossibilità di percorsi privi di rifiuti di ogni genere (in uscita e in entrata dai condomini medesimi e dalle stesse abitazioni); • i commercianti interessati sembrano disattendere, con il loro comportamento, all’utilizzo di dispositivi e attrezzature dedicati alla raccolta dei rifiuti prodotti, solidi e/o liquidi, lasciati disordinatamente sui marciapiedi della detta via fino al termine delle attività mercatali, impedendo, in ogni caso e di fatto, il transito ai residenti, e non solo; • le pulizie/lavaggi di fine mercato effettuati da Bar.S.A. SpA si sono rivelati inadeguati ed insufficienti – in termini di attrezzature e di risultati – poiché sul manto stradale interessato si sono stabilizzate macchie oleose indelebili, anche in prossimità dei condomini; • la costituzione del manto stradale interessato, l’assenza di un sistema fognario appropriato alla destinazione mercatale, determinano, dopo il lavaggio, una diffusa e persistente formazione di pozzanghere e acquitrini, stagnanti per lungo tempo, maleodoranti e stomachevoli.

Si ricorda che sin dal mese di Agosto scorso questo Comitato si è attivato presso l’Amministrazione comunale, la Prefettura e l’Asl-Bt con interlocuzioni, incontri e denunce mirate a richiedere un urgente e generale intervento, ciascuno per l’ambito delle rispettive competenze, teso a verificare e ricevere conferme – nell’interesse generale e superiore della collettività – sulla rigorosa osservanza di leggi, norme e disposizioni in materia igienico/sanitaria in riferimento all’attività svolta, nei giorni stabiliti, presso la suddetta struttura mercatale settimanale. Nessuna risposta c’è stata alle note di sollecito prodotte da questo Comitato relativamente alle richieste di intervento destinate alla Prefettura e al dipartimento di Prevenzione dell’Asl-Bt per il tramite della Direzione Strategica della medesima.

Con l’Amministrazione comunale, invece, ci sono stati incontri nel corso dei quali, oltre a rappresentare le problematiche qui esposte, questo Comitato ha esplicitato la richiesta di spostare e far espletare il mercato di via Rossini in altra sede, tenendo conto che l’attuale ubicazione ha tutt’oggi “carattere provvisorio” secondo quanto disposto nel 2013 dall’Amministrazione comunale pro/tempore con trasferimento dall’area di via Papa Giovanni XXIII a causa dell’avvio dei lavori per la realizzazione del sottovia Pertini. Peraltro, il “Documento Strategico del Commercio” adottato con delibera del Consiglio comunale nel 2019 – che prevede il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche – al capitolo 7 di pag.103 – ha espressamente programmato la sua validità in tre anni, ricomprendendo, tra le tante previsioni, specificamente quella dello spostamento dei mercati e delle fiere esistenti sul territorio comunale! Alla luce di quanto sopra esposto il Comitato chiede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani di verificare e/o accertare l’esistenza di eventuali responsabilità per comportamenti omissivi e/o penalmente perseguibili da parte di chicchessia connessi all’attività della suddetta area mercatale di via Rossini in Barletta