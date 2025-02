Ben 400 atleti e appassionati sono stati protagonisti agli esami di cintura di taekwondo, svolti a fine gennaio al Paladisfida Mario Borgia di Barletta. Un altro grande evento sportivo organizzato dalla FitSport (Federazione Italiana Taekwon-Do & Sport), presieduta dal master Ruggiero Lanotte, insieme all’Opes Bat, presieduta dal master Giuseppe Lanotte, e dalla ssd Federico II di Svevia di Barletta.

Durante la giornata, i partecipanti, vestiti in uniforme bianca, hanno dimostrato il loro impegno e la loro passione per lo sport, in un’atmosfera di amicizia e solidarietà. “È stato un evento memorabile che ha celebrato sia l’abilità che il senso di comunità” ha affermato il master Ruggiero Lanotte. Quest’anno, gli esami si sono svolti in simultanea anche nel Lazio, e dal prossimo anno saranno organizzati in contemporanea in tutte le regioni in cui siamo presenti, per garantire una maggiore inclusione e partecipazione”.

La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con i maestri Raffaele Ardito (Revenge 2.0 di Andria e Reasport di Canosa), Giuseppe Garofoli (Ssd Federico II di Svevia di Barletta), e gli istruttori Cosimo Corea (CoreanTeam di Trinitapoli), Vincenzo Pistillo (Asd Voilà di Minervino Murge e Asd Progetto Corpo di Spinazzola), Nicola Vitto (Yul-Gok Team di Margherita di Savoia), Antonio Guglielmi (Powerful di Andria), Annadea Dascanio (Centro Bruno di San Ferdinando) e Riccardo Conversano (Ssd Federico II di Svevia di Barletta).

Il programma degli appuntamenti agonistici del nuovo anno si presenta ancora più ricco ed emozionante, con gli atleti della FitSport Italia pronti a misurarsi in competizioni internazionali.

Si parte dal 30 Marzo con gli “Roma Open”, poi dal 28 aprile al 5 maggio ci saranno i Campionati Europei a Tallin, mentre il 17 maggio si andrà in Bosnia per gli Open a Zvornik. Il 23 e 24 maggio Barletta ospiterà gli Open Championship, mentre il 21 e 22 Giugno sono previsti gli Open in Macedonia a Ohrid. Il 29 Giugno ci saranno gli esami di grado, mentre dal 3 al 13 ottobre l’evento di punta dell’annata con i Campionati Mondiali a Jesolo, organizzati dalla Ssd Federico II di Barletta