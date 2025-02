Il Settore Welfare rende noto che, in occasione della Giornata Nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo, Venerdì 7 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l’Auditorium I.T.E.T. Cassandro Fermi Nervi, si svolgerà l’evento di sensibilizzazione “Cyberbullismo: istruzioni per giovani naviganti”.

L’evento è stato ideato in collaborazione con il Centro Antiviolenza Comunale, gestito dall’Osservatorio Giulia e Rossella: Centro Antiviolenza ETS, che intavolerà un dibattito al fine di sensibilizzare i giovanissimi sul tema del contrasto al bullismo e cyberbullismo. All’evento parteciperanno per i saluti istituzionali: il Sindaco Cosimo Damiano Cannito, il Dirigente I.T.E.T. “Cassandro Fermi Nervi” Annalisa Ruggeri, l’Assessora ai Servizi Sociali Anna Maria Riefolo, l’Assessora alle Pari Opportunità e Affari Istituzionali Vincenza Dimaggio, l’Assessora alla Pubblica Istruzione Rosaria Mirabello, il Dirigente Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza Pasquale Cusano e la Presidente Osservatorio “Giulia e Rossella” Centro Antiviolenza ETS Tina Arbues.

Interverranno:

Comandante Compagnia CC di Barletta, Cap. Andrea Puliafito;

Isp. Leonardo Madera e V. Isp. Vincenzo Di Pietro, Questura Barletta Andria Trani;

Autore del libro “Online! Guida ai Rischi del Web”, Luca Volpe;

Coordinatrice del Centro Antiviolenza Comunale gestito dall’Osservatorio Giulia e Rossella, Antonia Filannino.

L’evento sarà dedicato alle diverse delegazioni delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Barletta (I.T.E.T. “Cassandro Fermi Nervi”, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Lèontine e Giuseppe De Nittis”, Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “I.P.S.I.A. Archimede”, Liceo Classico Statale “A. Casardi” e Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero”), al fine di promuovere la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, che di frequente si sviluppano tra i giovani e i giovanissimi anche all’interno delle mura degli istituti scolastici, luoghi in cui gli adolescenti sono accompagnati non solo nella loro crescita culturale ma anche personale e sociale.