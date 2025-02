– In occasione della Volkswagen

Barletta Marathon, evento podistico che si svolgerà per le vie di Barletta Domenica 9 Febbraio a partire dalle ore 8,30, L’Ufficio Tecnico del Traffico ha disposto l’istituzione del divieto di transito su tutte le strade interessate dal percorso della gara

(PARTENZA PISTA PIETRO MENNEA DELLO STADIO COSIMO PUTTILLI (LATO DELLA TRIBUNA),

VIA VITTORIO VENETO,

VIALE DANTE ALIGHIERI,

VIA ANDRIA,

VIA CALLANO,

COMPLANARE EST DELLA S.S. 16BIS,

VIA DELLE CASERMETTE,

VIA SCURO,

CEMENTERIA,

VIALE REGINA ELENA,

PIAZZA 13 FEBBRAIO 1503,

VIA CAVOUR,

CORSO GARIBALDI,

VIA DUOMO,

VIA MURA SAN CATALDO,

PIAZZA MARINA,

VIA MARINA,

VIA CIALDINI,

PIAZZA PREFETTURA,

VIA NAZARETH,

CORSO VITTORIO EMANUELE,

VIA SANTA MARTA,

VIA CIALDINI,

VIA SANTO STEFANO,

VIA MURA DEL CARMINE,

PIAZZA MARINA,

FOSSATO DEL CASTELLO,

VIA FERDINANDO CAFIERO,

VIALE REGINA ELENA,

LITORANEA DI LEVANTE,

ROTATORIA DELL’ANMI,

VIA DELL’ECONOMIA,

VIA DEL LAVORO,

VIA DELL’EURO,

VIA BRUXELLES,

VIA DELL’UNIONE EUROPEA,

VIA ALTIERO SPINELLI,

VICINALE MISERICORDIA,

ROTATORIA DELL’ANMI,

LITORANEA DI LEVANTE,

VIALE REGINA ELENA,

STRADA DELLA LEGA NAVALE,

PORTO,

CONTROSTRADA DEL LUNGOMARE PIETRO MENNEA,

LITORANEA DI PONENTE,

VIA DELLE SALINELLE,

STRADA PER LA FIUMARA,

STRADA PANTANIELLO FINO AL POLIGONO MILITARE,

TORRE SARACENA,

STRADA PER LA FIUMARA,

VIA DELLE SALINELLE,

LITORANEA DI PONENTE,

LUNGOMARE PIETRO MENNEA,

VIA FERDINANDO CAFIERO,

VIALE REGINA ELENA, CEMENTERIA,

VIA SCURO,

SOTTOVIA SCURO,

VIA DELLE CASERMETTE,

COMPLANARE EST DELLA S.S. 16BIS,

VIA CALLANO,

VIA VITTORIO VENETO, STADIO COSIMO PUTTILLI.

E’ istituito, inoltre, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 7 alle ore 18,00 su Via Cavour, Corso Garibaldi (da Via Cavour a Via Duomo), Piazza Castello, Via Mura San Cataldo, Piazza Marina, Via Marina, Via Cialdini (da Via Marina a Via Samuelli), Via S.Marta, Via Cialdini, Via Colombo, Viale Dante Alighieri (ambo corsie di marcia da Via Vittorio Veneto a Via Manzoni).

E’, infine, istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 7 alle 18,00 su Via Vittorio Veneto (da Via Dante Alighieri a Via Barbarisco), Via Regina Elena (da uscita Cementeria a Litoranea di levante), Litoranea di Levante ( da Via R.Elena a Via Misericordia-ambo le corsie di marcia), Strada di servizio parallela a via Cafiero, Controstrada Litoranea di ponente (da via Dicuonzo a Lido Massawa).