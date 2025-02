Dalle ore 12:00 di lunedì 10 febbraio 2025 si potranno ritirare le chiavi per utilizzare i due nuovi servoscala installati nel sottopasso pedonale di via Imbriani/viale Marconi.

Dopo il 10 febbraio, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 di tutti i giorni lavorativi, gli utenti in condizione di disabilità interessati alla loro fruizione, potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ubicato al piano terra del Palazzo di Città in corso Vittorio Emanuele, 94, dove potranno ritirare le chiavi per l’accesso ai comandi di funzione dei servoscala.

Per il ritiro della chiave è necessario che l’utente, maggiorenne, si rechi personalmente presso l’URP e presenti formale richiesta da compilare sul modulo allegato al presente comunicato, allegando le copie dei seguenti documenti:

Copia del documento di identità in corso di validità

Copia della Disability card ovvero copia della certificazione rilasciata dalla ASL (comprovante la condizione di disabilità) in corso di validità

Con la consegna della chiave l’utente si impegna al corretto utilizzo della stessa e a rispettare le istruzioni d’uso dei montascale, che riceverà con la chiave e che troverà, comunque, affisse anche in prossimità degli stessi.

Dopo l’uso si raccomanda di riposizionare il servoscala nella parte bassa della scala, in modo da permetterne la ricarica elettrica onde consentirne il successivo riutilizzo.

Si confida nel senso civico di tutti i cittadini, chiamati a rispettare le regole di utilizzo e a salvaguardare il bene comune.

MODELLO DI ISTANZA URP