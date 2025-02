“Accogliamo con favore la proposta di Forza Italia e Barletta al Centro – questa la nota diffusa dalle forze di maggioranza di centrodestra che ancora sostengono il sindaco Mino Cannito, Fratelli d’Italia – Mino Cannito Sindaco – Lega – Noi Moderati – Amico – di rivedere il Bilancio di Previsione 2025. Restano, infatti, 16 giorni per poter revisionare la bozza attuale sulla base della legittima richiesta delle due forze politiche richiedenti. Invitiamo, pertanto, sia il gruppo del presidente del Consiglio Comunale, Marcello Lanotte che Barletta al Centro a indicarci una data utile per la realizzazione di un tavolo monotematico sul Bilancio.

Quella proposta da Forza Italia e Barletta al Centro potrebbe rivelarsi la strada maestra per costruire e approvare insieme la Manovra Finanziaria più giusta per la città. Finalmente un clima di serenità, per il bene di Barletta e senza la richiesta di poltrone alcune”.