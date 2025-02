“Formulo i migliori auguri a nome mio e dell’Amministrazione per la splendida esperienza che vi apprestate ad affrontare sul palco del Festival di Sanremo come compagnia “speciale”. Ringrazio in particolar modo l’artista barlettano Francesco Maria Crudele per l’impegno di grande valore sociale che ci inorgoglisce e dà lustro alla nostra città.”

Così il sindaco Cosimo Cannito alla notizia della partecipazione del Teatro Patologico che dal 1992, diretto dal fondatore e ideatore Dario D’Ambrosi, si occupa di un lavoro unico ed universale, quello di trovare un contatto tra il teatro e un ambiente dove si lavora sulla malattia mentale, e i cui attori sono ragazzi con disabilità psichiche.

Il Teatro Patologico approda sul prestigioso palco del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 13 febbraio. Fortemente voluti dal conduttore Carlo Conti, gli artisti “speciali” porteranno la loro straordinaria esperienza di inclusione e teatro-terapia davanti a milioni di spettatori. Tra i protagonisti della serata con gli straordinari attori della compagnia ci sarà anche il barlettano Francesco Maria Crudele, in arte Papaceccio che ha dichiarato: “Per me sarà un onore raggiungere l’Ariston con i miei fantastici ragazzi. Sarà un modo anche per portare la mia terra su questo palco e ringrazio il regista Dario D’Ambrosi che mi ha voluto fortemente sul quel palcoscenico con la compagnia”

L’approdo del Teatro Patologico al Festival di Sanremo rappresenta un riconoscimento straordinario per l’impegno artistico e sociale della compagnia. Il messaggio che porteranno sul palco non sarà solo un omaggio all’arte e al talento, ma anche un invito alla riflessione sulla forza inclusiva del teatro nel panorama artistico contemporaneo.