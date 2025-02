In riferimento alle segnalazioni pervenute da alcuni residenti di un palazzo di via Paolo Ricci nella zona 167 di Barletta che denunciano, come si rileva da un video in possesso del Comune, l’interramento di rifiuti di materiale edilizio in prossimità di un cantiere edile in zona 167, l’Amministrazione comunale intende rassicurare i cittadini che è stato demandato il Comando di Polizia Locale per la predisposizione con urgenza di tutti gli accertamenti necessari finalizzati a definire la tipologia di rifiuti abbandonati e ad accertare eventuali condotte rilevanti sotto il profilo penale.