Continua l’opera di realizzazione di opere pubbliche da parte dell’amministrazione comunale di Barletta. E’ stato consegnato ieri mattina il cantiere per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi della scuola Rodari di via Donizetti.

I lavori prevedono la realizzazione di un campo da calcetto a 5 con manto in erba sintetica, uno polifunzionale per pallavolo e pallacanestro, una pista di atletica leggera in gomma di 82 metri e un’area ludica con pavimentazione antitrauma. E’, inoltre, prevista la manutenzione straordinaria della recinzione fronte strada e dei viali interni con la sistemazione dei marciapiedi.

L’importo complessivo è di euro 600.000,00 finanziati dal Ministero dell’Istruzione e Merito.

La durata prevista per completare l’intervento è di 180 giorni consecutivi.

“Continua il nostro impegno quotidiano per la sistemazione di aree sportive e palestre delle nostre scuole – hanno commentato il Sindaco Cosimo Cannito, l’Assessore alle Manutenzioni Lucia Ricatti e l’assessore allo sport Marcello Degennaro.

Per l’intervento sui campi della Rodari esprimiamo il nostro ringraziamento al Senatore Dario Damiani che si è attivato concretamente nella fase di reperimento delle risorse e alla Dirigente Gabriella Catacchio per l’impegno profuso a favore della riqualificazione.

Tali lavori seguono quelli già effettuati sulle aree dedicate allo sport delle scuole “Modugno”, “Girondi” e Fieramosca e la realizzazione di un campo di basket all’interno del cortile della scuola Musti (via Palestro). E’ nostro intendimento dotare i nostri istituti di sempre più numerosi e qualificati spazi sportivi che permettano ai nostri ragazzi di praticare varie attività finalizzate al benessere fisico e alla socializzazione. Su questo continueremo a lavorare”.