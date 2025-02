“Le procedure che porteranno, a partire dal primo luglio 2025, alla piena operatività del nuovo ambito territoriale della caccia per la provincia Bat stanno andando avanti nel rispetto di quello che è l’iter previsto”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Filippo Caracciolo a margine di un’audizione in II commissione.

“L’istituzione dell’Atc della Bat – afferma Caracciolo – resa possibile grazie ad un mio emendamento alla legge di bilancio regionale 2024, passa dalle modifiche al regolamento regionale degli Atc che sono attualmente in corso. I tecnici della Regione Puglia con il supporto dell’Università di Bari e con l’ascolto degli stakeholder, stanno procedendo a valutazioni che andranno a quantificare le superfici utilizzabili per la caccia, il numero dei cacciatori previsti e ad altre indicazioni utili a realizzare un piano rispettoso dell’ecosistema al fine di garantire un’attività venatoria sicura e ben regolamentata”.

“L’elaborazione del nuovo regolamento – prosegue il consigliere regionale – avverrà entro il 30 aprile. Successivamente, i cacciatori della Bat, che nel frattempo dovranno regolarmente iscriversi a quelli che fin qui sono stati i loro Atc di appartenenza (Bari e Foggia), verranno indirizzati al nuovo Atc che sarà denominato “ofantino”.

“La II commissione si aggiornerà la prossima settimana con la partecipazione dei presidenti degli Atc e poi tornerà a riunirsi ad aprile per fare il punto della situazione. L’obiettivo – conclude Caracciolo – è quello di arrivare all’1 luglio alla piena operatività del nuovo Atc che garantirà un presidio di grande importanza per la gestione della caccia in un territorio ricco di boschi e di conseguenza meritevole di particolare attenzione nelle modalità di accesso all’esercizio venatorio nel rispetto della legge”.