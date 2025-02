Per potenziare il servizio ed agevolare l’utenza, il Punto di Facilitazione Digitale dal Comune di Barletta ubicato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) osserverà a partire dal 17 febbraio prossimo modifiche orarie con apertura al pubblico anche nelle ore pomeridiane del giovedì. In dettaglio:

Punto di Facilitazione Digitale 2 presso URP (Palazzo di città, piano terra) Corso Vittorio Emanuele II n. 94.

Tel. 3518172967. Mail. [email protected]

Aperto dal lunedì al mercoledì dalle 9.30 alle 13.30. Il giovedì dalle 9 alle 14 e dalle 15.30 alle 17.30. Il venerdì dalle 9 alle 14.

Facilitatore: Sabino Metta

Per l’occasione si ricordano anche i riferimenti degli altri Punti di Facilitazione Digitale, non interessati da variazioni.

Punto di Facilitazione Digitale 1 presso SERVIZI SOCIALI, Piazza Aldo Moro, 16 (terzo piano).

Tel. 3518172967. Mail. [email protected]

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.

Facilitatrice: Alessia Patruno

Punto di Facilitazione Digitale 3 presso POLO DELLA LEGALITÀ (lato Giudice di Pace – piano terra)

Via Zanardelli, 3.

Tel. 0883/300368 – 3518172967. Mail. [email protected]

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.

Facilitatore: Gianluca Laforgia

I Punti di Facilitazione Digitale forniscono supporto gratuito ai cittadini in merito alla presentazione di domande online per i servizi erogati dal Comune o dalla Regione, nonché – tra l’altro – alla creazione dello SPID e per ricevere suggerimenti riguardanti l’utilizzo di computer, smartphone, internet, app e/o software.