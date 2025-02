Sbagliando si impara: più che una lezione di scuola è stata una lezione di vita quella alla quale hanno partecipato, questa mattina, gli alunni dell’istituto “Ettore Fieramosca” di Barletta. Ad indossare i panni del professore Enrico Galiano, autore del famoso libro “L’incredibile avventura di un super-errore”. Lo scrittore ha incontrato i piccoli studenti presso il Cinema Paolillo, per un simpatico confronto sul tema dell’errore, celebrato come un momento fondamentale per la crescita di ognuno di noi.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito di un progetto dedicato alla lettura che ha visto gli alunni protagonisti di un percorso di approfondimento del libro di Galiano.

Un messaggio importante lanciato dal palco del Cime Paolillo agli studenti della scuola “Fieramosca”: tutti possono sbagliare e dagli sbagli c’è sempre molto da imparare.

