Strepitoso successo quello dei 14 atleti barlettani della Palestra New Dragon Fitness Barletta del Maestro Nino Gaetano Vaccariello. Alla MARATONA MARZIALE 2025 tenutasi il 15/02/2025, al Palasport FALCONE E BORSELLINO di San Severo (FG), i nostri ragazzi portano a casa ben 11 ori e 3 argenti.

Ancora una prestigiosa affermazione per il Team Vaccariello, ed un segnale decisamente positivo in vista dei prossimi impegni all’orizzonte. L’evento, organizzato dalla federazione WKTA, patrocinato ed ospitato dal comune di San Severo per il quarto anno consecutivo, ha visto partecipare oltre 400 atleti provenienti da tutto il Centro Sud Italia, ed è valevole per i campionati italiani in programma nei prossimi mesi.