Martedì 25 febbraio 2025, in occasione del 179° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis, l’Amministrazione comunale ha disposto l’ingresso gratuito per l’intera giornata a Palazzo Della Marra, nella Pinacoteca dedicata al grande artista.

Dalle ore 9 alle 19 (chiusura biglietteria alle 18.15) sarà possibile apprezzare la collezione di opere che Léontine Gruvelle donò alla città.

Per il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli “Con questa iniziativa, l’Amministrazione offre alla cittadinanza una ulteriore occasione per apprezzare l’immenso valore artistico delle opere firmate dal grande impressionista barlettano. Siamo già al lavoro per programmare le celebrazioni che caratterizzeranno il prossimo anniversario, il 180°”.

Per info e contatti: [email protected], telefono 0883/538372.