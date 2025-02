Si informano i cittadini di Barletta che dal 25 febbraio 2025, sino a conclusione lavori prevista nell’arco di dodici giorni, saranno eseguiti in via Trani scavi per sostituire la condotta di gas naturale che alimenta lo stabilimento TIMAC. Si tratta di un intervento urgente ed importante, finalizzato a prevenire il rischio di eventuali perdite di gas dalle tubazioni.

I lavori interesseranno il tratto, interdetto al traffico con Ordinanza dell’Ufficio Traffico, dalla rotatoria dell’Ipercoop (esclusa dalle opere di scavo) sino all’intersezione con via Scuro.

La viabilità alternativa per bypassare (eccetto i frontisti) il tratto stradale chiuso alla circolazione veicolare, consentirà di percorrere:

Provenendo da Trani, via Scuro oppure via della Misericordia, proseguendo in quest’ultimo caso per il lungomare di Levante e viale Regina Elena.

Provenendo dal centro città il percorso inverso, con la possibilità di immettersi su viale Regina Elena direttamente oppure, dopo la rotatoria dell’Ipercoop, sia da via Ammiragli Casardi che da via Mauro e via Vespucci.

Trattandosi di interventi per la sicurezza collettiva, si invita a tollerare i disagi che potrebbero derivare dalla presenza del cantiere.