Nuova dislocazione per il Punto di Facilitazione Digitale ubicato nel Polo della Legalità a Barletta. È aperto al pubblico, sempre in Via Zanardelli, al pianterreno del Comando di Polizia Locale e non più nell’area adiacente gli uffici del Giudice di Pace. Cambia anche il numero telefonico: il personale risponderà al recapito 0883/300336.