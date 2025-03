La manovra incauta di una betoniera al lavoro in via Armando Diaz, a pochi metri dalla stazione centrale di Barletta, ha provocato la caduta di un lampione alto più di cinque metri poco prima delle 16:30 di martedì 4 marzo. La struttura è stata di fatto sradicata dal terreno dopo il colpo ricevuto involontariamente dal mezzo pesante. Nel perimetro di asfalto interessato dalla caduta non c’erano auto posteggiate o persone in transito, così non si registrano danni e feriti. Solo tanta paura per i residenti. Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno interdetto l’area al passaggio e al parcheggio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TELESVEVA